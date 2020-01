Умер ударник Rush Нил Пирт

Умер канадский барабанщик и автор песен группы Rush Нил Пирт. Это произошло 7 января, но о случившемся на странице группы Rush в Twitter сообщили только 10-го.

Пирту было 67 лет. Причиной смерти стала опухоль мозга. Группа Rush, выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января. Пирт умер после «трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с глиобластомой», заявили музыканты.

Neil Peart September 12, 1952 — January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8

— Rush (@rushtheband) 10 января 2020 г.

В последнее время Пирт проживал в США (Санта-Моника, Калифорния) с женой, фотографом Кэрри Наттолл, и дочерью, Оливией Луизой.

Нил Пирт считается одним из лучших барабанщиков в рок-музыке, в одном ряду с Джоном Генри Бонемом из Led Zeppelin, Ринго Старром из The Beatles, Китом Муном из The Who.

