Умер ударник Rush Нил Пирт

Умер канадский барабанщик и автор песен группы Rush Нил Пирт. Это произошло 7 января, но о случившемся на странице группы Rush в Twitter сообщили только 10-го.
Пирту было 67 лет. Причиной смерти стала опухоль мозга. Группа Rush, выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января. Пирт умер после «трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с глиобластомой», заявили музыканты.
Neil Peart September 12, 1952 — January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8
— Rush (@rushtheband) 10 января 2020 г.
В последнее время Пирт проживал в США (Санта-Моника, Калифорния) с женой, фотографом Кэрри Наттолл, и дочерью, Оливией Луизой.
ВИДЕОВидео: RushWire / YouTube
Нил Пирт считается одним из лучших барабанщиков в рок-музыке, в одном ряду с Джоном Генри Бонемом из Led Zeppelin, Ринго Старром из The Beatles, Китом Муном из The Who.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц. Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране». Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Закревская остановила голодовку / 4 декабря
- Ученые придумали новые экологичные дороги / 2 декабря
- Власти Индии захотели получить доступ к неличным данным граждан в соцсетях / 29 ноября
- НАТО поверило данным СМИ об уничтожении украинского самолета иранской ракетой / 10 января
- Зеленский ответил на реплику Путина «А у нас в квартире газ» / 13 декабря
- Глава «Ощадбанка» об ограблении банкомата: Цена украденного – около 250 тыс. грн. Цена разрушенного – миллионы / 30 ноября
- Участники бандформирований предпочтут отсидеть в Украине, чем вернуться в «ЛДНР». Они знают, чем это для них закончится – волонтер Котенко / 30 декабря
- Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель / 12 января