Массовую аварию под Петербургом сняли на видео

Утром 13 января в Ленинградской области произошла массовая авария. На участке автодороги Р-23 столкнулись восемь машин и рейсовый автобус. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео и разместили в Сети, сообщает «Пятый канал».
По предварительным данным, пострадал человек, находившийся в легковушке. Погибших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение транспорта в районе аварии не затруднено, уточняет РИА Новости.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц. Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране». Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Госдуме объяснили отмену 50-рублевых пособий по уходу за ребенком / 26 ноября
- Появилось видео крушения украинского авиалайнера в аэропорту Тегерана / 8 января
- На Алтае вожатый сфотографировал детей лежащими на полу в форме свастики / 26 декабря
- Самое популярное лекарство против гриппа действительно эффективно / 23 декабря
- Кремль отреагировал на сообщения о «причастности» Москвы к убийству грузина в ФРГ / 4 декабря
- Видео: Белоруссию опять переименовали / 25 ноября
- Ризатдинова засветила грудь в декольте / 23 декабря
- В РФ снова подешевел смартфон iPhone 7 / 10 января