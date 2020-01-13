МИД Австрии назвал «неприемлемыми» санкции США против «Северного потока – 2»

Санкции США против проекта «Северный поток – 2» являются неприемлемыми, заявил в интервью Die Presse, опубликованном 11 января, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По словам Шалленберга, Австрия отвергает «экстерриториальный эффект санкций».

Он добавил, что «это неприемлемо», и «Северный поток – 2» призван содействовать диверсификации энергоснабжения.

Глава МИД Австрии также отметил, что газопровод не навредит Украине. Шалленберг подчеркнул, что «Северный поток – 2 не затрагивает интересы Украины», при этом «США не скрывали, что выступают против «Северного потока – 2″ из соображений экономической политики».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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