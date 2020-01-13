Медики: Пятна на коже могут свидетельствовать о раке крови

Медики из клиники Майо рассказали, что пятна на коже могут свидетельствовать о ранней стадии рака крови. При появлении таких симптомов они настоятельно рекомендовали обратиться за помощью к специалистам.
Исследователи провели анализ многих пациентов и пришли к выводу, что появление пятен на коже является тревожным симптомом. Они могут говорить о развитии лейкоза в организме человека. Именно поэтому при первых появлениях странных потемнений или же областей другого цвета на кожном покрове следует незамедлительно обращаться к врачу. В действительности есть множество заболеваний, которые могут провоцировать аналогичную реакцию, но лучше всего пройти полное обследование и установить причину возникновения пятен.
Лейкоз представляет из себя онкологическое заболевание, при котором поражается костный мозг. Как следствие, качество производимых клеток крови заметно ухудшается, и они теряют способность выполнять возложенную на них функцию. Усугубляет ситуацию отсутствие однотипных симптомов. Первые признаки неправильной работы костного мозга могут проявляться в виде опухания лимфоузлов, повышенного потоотделения в дневное или ночное время суток, а также болях в костях, постоянной усталости или частом носовом кровотечении.
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