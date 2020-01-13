В Германии оценили «метод Путина» на Ближнем Востоке

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что метод российского президента Владимира Путина в Сирии, Ливии и Иране обеспечивает ему влияние в регионе.
«Чтобы иметь влияние в регионе, вам нужно обе вещи – это знает Путин, это знает (президент США Дональд) Трамп, надеюсь, это известно и нам, европейцам. Им нужна политическая сила убеждения, умная дипломатия, а также при необходимости – подпитка военными средствами. Это метод, при помощи которого Путин в Сирии, Ливии и, конечно, в иранском вопросе обеспечивает свое влияние. Потому что все знают – он может и по-другому», – сообщил Ишингер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.
11 января Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет. В противном случае мир ждет катастрофа, предостерег российский лидер.
Все чаще говорят, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.
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