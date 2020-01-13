Подруга Ангелины Вовк о её отношениях с возлюбленным: «Он называет её Линочкой»

13.01.2020, 10:21, Разное

В конце минувшего года известная отечественная телеведущая и диктор Ангелина Вовк пояснила о новом возлюбленном. Недавно подруга 77-летней знаменитости подтвердила, что у неё действительно искренние и доверительные отношения с 50-летним Михаилом Куницыным, который с нежностью называет любимую женщину Линочкой, а она его — Мишелем.
В 1995 году Ангелина Вовк после 13 лет брака развелась со вторым супругом — чешским архитектором и художником киностудии «Баррандов» Индржихом Гецем. После этого никакой информации о мужчинах в жизни телеведущей не появлялось, и только около месяца назад она призналась, что Михаил Куницын, с которым она знакома много лет, сделал ей предложение руки и сердца. Вовк пока не спешит вступать в брак, но, по словам одной из её подруг, фамилия которой осталась неизвестной, пара хоть и не живёт вместе, отношения между ними очень тёплые.

Друзья Ангелины Вовк предполагают, что свадьба всё же состоится. На данный момент остаётся неизвестным, когда именно телеведущая станет супругой Куницына, но в том, что это произойдёт, общие знакомые пары практически не сомневаются, рассказывая об «искре», которую замечают между влюблёнными коллегами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Знаете, что это за снимок? Если бы я не знал, то ни за что бы не догадался, что это … Это снимок одного из 50 финалистов международного конкурса Freedom2020! Работа из Франции так и называется "Свобода"… Т.е. снять лифчик это… Блин… Я не ханжа, образован, толерантен, но… в моем представлении свобода это уж точно не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика