Подруга Ангелины Вовк о её отношениях с возлюбленным: «Он называет её Линочкой»

В конце минувшего года известная отечественная телеведущая и диктор Ангелина Вовк пояснила о новом возлюбленном. Недавно подруга 77-летней знаменитости подтвердила, что у неё действительно искренние и доверительные отношения с 50-летним Михаилом Куницыным, который с нежностью называет любимую женщину Линочкой, а она его — Мишелем.

В 1995 году Ангелина Вовк после 13 лет брака развелась со вторым супругом — чешским архитектором и художником киностудии «Баррандов» Индржихом Гецем. После этого никакой информации о мужчинах в жизни телеведущей не появлялось, и только около месяца назад она призналась, что Михаил Куницын, с которым она знакома много лет, сделал ей предложение руки и сердца. Вовк пока не спешит вступать в брак, но, по словам одной из её подруг, фамилия которой осталась неизвестной, пара хоть и не живёт вместе, отношения между ними очень тёплые.



Друзья Ангелины Вовк предполагают, что свадьба всё же состоится. На данный момент остаётся неизвестным, когда именно телеведущая станет супругой Куницына, но в том, что это произойдёт, общие знакомые пары практически не сомневаются, рассказывая об «искре», которую замечают между влюблёнными коллегами.

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