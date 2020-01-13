Телеведущая Лариса Гузеева написала завещание и оставит все детям

Известная телеведущая Лариса Гузеева удивила своих поклонников наличием составленного завещания. Согласно воле знаменитости, всё имущество и сбережения отойдут её детям.
Лариса Гузеева в свои 60 лет продолжает активно сниматься на телевидении и при этом старается вести довольно здоровый образ жизни. Именно поэтому наличие завещания застало фанатов звезды врасплох. Как отметила сама телеведущая, она давно решила отдать всё своё имущество детям, и вряд ли что-то заставит её передумать.
В свою очередь поклонники Ларисы Гузеевой усомнились в правильности такого решения, беспокоясь о том, что их кумир встретит старость в доме престарелых или вовсе без жилья. Телеведущая, отвечая на такие комментарии, отметила, что если такое и случится, значит она своей жизнью это заслужила.
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