Улюкаев опубликовал стихи про «рассуждения многотомные»

13.01.2020, 10:19, Новости дня

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, опубликовал два новых стихотворения, которые написал в колонии.

Стихотворения публикует Агентство городских новостей «Москва»:

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, 
В тюрьме – винегрет, 
Значит, не четверть, и не половина 
Года: особый неяркий свет 
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое – больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит – не выкинуть слов из песен –
Бессмертный как царь-Кощей, 
Но не в пример ему добрый мороз-воевода, 
Хотя Цельсий обманывает ртуть, 
Не давая градусам холода вырваться на свободу 
И заморозить кого-нибудь. 
Так что в казенной фуфайке почти что жарко 
Стоять в самый короткий день на плацу. 
Вот и настал Новый год, и будут подарки 
Даже последнему подлецу».

Также опубликовал бывший чиновник и второе стихотворение:

«От Платонова до Платона, 
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно 
Расставляя на памяти на полках. 
Потом обрушить 
Человек человеку – волк 
Если забыть про душу!»

Ранее Улюкаев рассказал о жизни и работе в тюрьме.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.



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