Улюкаев опубликовал стихи про «рассуждения многотомные»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, опубликовал два новых стихотворения, которые написал в колонии.
Стихотворения публикует Агентство городских новостей «Москва»:
«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме – винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое – больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит – не выкинуть слов из песен –
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу».
Также опубликовал бывший чиновник и второе стихотворение:
«От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить
Человек человеку – волк
Если забыть про душу!»
Ранее Улюкаев рассказал о жизни и работе в тюрьме.
Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
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