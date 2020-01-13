Дефицит учителей в российских школах составляет 150 000 человек — министр просвещения

13.01.2020, 10:17, Новости дня

Дефицит учителей в российских школах составляет около 150 000 человек. В разговоре с «Российской газетой» министр просвещения Ольга Васильева сказала, что в школах работает около 1,5 млн учителей и не хватает еще «процентов десять».

По ее словам, ситуация зависит от регионов: «Там, то там, где губернаторы действительно „болеют“ за образование, таких проблем нет».

Васильева сообщила, что в год на бюджетные места в педвузы поступают до 70 000 студентов, но «до школы потом доходит меньше половины из них».

«Почему не идут? Боятся работать с детьми, боятся ответственности и нагрузки. Поэтому сейчас педагогические вузы меняют отношение к практике — ее будет больше, она будет начинаться раньше. И мы очень надеемся на то, что в школах появятся наставники для молодых специалистов: старшие и ведущие учителя. Кроме того, мы предложили Минобрнауки выделить 88 тысяч бюджетных мест в вузах на направление „образование и педагогические науки“. Это планируемые контрольные цифры приема на 2021/22 учебный год», — отметила она.



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