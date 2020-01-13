Автоновости: Стало известно о новинках Mercedes-Benz для России

Прошлый год ознаменовался для немецкой марки целой плеядой анонсированных и представленных «вживую» новых моделей. Некоторые из них в нынешнем году доберутся до российского рынка, причем упор в Mercedes-Benz делают на разнообразные кроссоверы.

Любопытно, что все основные российские дебюты компания решила сосредоточить вокруг середины года. К примеру, в июне у дилеров должен появиться самый крупный из компактных вседорожников Mercedes-Benz – семиместный GLB (на заглавном фото).

Их ждут в России: самые ожидаемые автопремьеры 2020 года

В Европе вседорожник уже получил широкий выбор моторов и трансмиссий – от 163-сильного бензинового мотора и небольшого дизеля до 224-сильной бензиновой "четверки", 7- и 8-ступенчатые роботы и опциональную систему полного привода. Кроме того, кроссовер успел обзавестись и модификацией от AMG, которая вместе с индексом 35 получила двигатель мощностью 306 л.с. C какими силовыми агрегатами GLB появится у нас, пока не уточняется, но с высокой степенью вероятности все они будут сопровождаться полным приводом.

Mercedes-Benz GLE Coupe

В июне же, как уточняет "Автостат", в нашей стране должны стартовать продажи более крупного вседорожника – Mercedes-Benz GLE Coupe. Основные его отличия от стандартного GLE заключаются в конструкции кузова, который снабдили более динамичной линией крыши и "заваленными" задними стойками. Актуальный Mercedes-Benz GLE оценен в нашей стране минимум в 4 890 000 рублей.

Mercedes-Benz EQC

Еще одна премьера, запланированная на этот месяц – электрический вседорожник EQC, который уже прошел сертификационные процедуры. Конкурент Jaguar I-Pace появится в России, скорее всего, с 408-сильной двухмоторной силовой установкой и батареей на 450 км пробега на одной зарядке.

Mercedes-Maybach GLS

Наконец, в июле в нашей стране должны начаться продажи самого дорогого кроссовера немецкой марки в истории – Mercedes-Maybach GLS. Роскошный четырехместный вседорожник, конкурент Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan оснащается либо 4,-литровым V8 мощностью 558 л.с., либо 489-сильным мотором, но, по слухам, в будущем его могут снабдить и V12. По некоторым прогнозам, цена внедорожного "Майбаха" в России будет колебаться вокруг 12 миллионов рублей.

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Последнее: Прошлый год ознаменовался для немецкой марки целой плеядой анонсированных и представленных «вживую» новых моделей. Некоторые из них в нынешнем году доберутся до российского рынка, причем упор в Mercedes-Benz делают на разнообразные кроссоверы. Любопытно, что все основные российские дебюты компания решила сосредоточить вокруг середины года. К примеру, в июне у дилеров должен появиться самый крупный из […]