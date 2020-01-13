НАСА выпустили новый класс астронавтов

На этих выходных 22-й выпускной класс астронавтов НАСА получил первые почетные значки в рамках программы «Артемида». Новая команда астронавтов пополнила активный штат НАСА до 48 человек, а Канадское правительственное космическое агентство удвоило свою команду до 4х.
Прошедшие двухгодичное обучение астронавты буквально стали элитной группой космонавтов, участники которой могут стать одними из первых мужчиной и женщиной, которых НАСА планирует высадить на Луну к 2024 году, а позже и на Марс. Так же они могут стать пилотами первого американского коммерческого космического корабля, который сможет доставлять людей и грузы на МКС.
Новый набор претендентов в 23-ю группу космонавтов НАСА планирует открыть уже этой весной.
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Последнее: На этих выходных 22-й выпускной класс астронавтов НАСА получил первые почетные значки в рамках программы «Артемида». Новая команда астронавтов пополнила активный штат НАСА до 48 человек, а Канадское правительственное космическое агентство удвоило свою команду до 4х. Прошедшие двухгодичное обучение астронавты буквально стали элитной группой космонавтов, участники которой могут стать одними из первых мужчиной и женщиной, […]
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