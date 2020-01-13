Уволенная за аполитичную расстановку фото главред из Урюпинска возвращена на работу

Администрация Урюпинска пошла на мировое соглашение с совершившим ошибку главным редактором местной газеты.

Уволенная администрацией Урюпинска (Волгоградская область) главный редактор местной газеты Ольга Шушлебина сегодня вернулась на прежнюю работу. Городские власти пошли на мировую с главредом «Урюпинской правды» после освобождения ее от должности из-за ошибки в размещении фотографий в выпуске, сообщают «Известия». В частности, Шушлебина «проморгала», что номер вышел с неправильной расстановкой фотографий к материалу: портрет местного депутата возвышался над фото политика федерального уровня.

Конфликт был исчерпан, заключила с главой города Юрием Хорошеньковым мировое соглашение, которое будет утверждено судом 17 января.

Ранее сообщалось, что при увольнении официальный повод руководителю издания не сообщили, а освободили по статье 278 Трудового кодекса. При этом в администрации сами нарушили закон, поскольку применять такую статью не имели права в связи с участием «Урюпинской правды» в предвыборной кампании. К тому же Шушлебина является предпенсионером и находится под защитой закона.

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