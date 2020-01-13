Уволенная за аполитичную расстановку фото главред из Урюпинска возвращена на работу

Администрация Урюпинска пошла на мировое соглашение с совершившим ошибку главным редактором местной газеты.
Уволенная администрацией Урюпинска (Волгоградская область) главный редактор местной газеты Ольга Шушлебина сегодня вернулась на прежнюю работу. Городские власти пошли на мировую с главредом «Урюпинской правды» после освобождения ее от должности из-за ошибки в размещении фотографий в выпуске, сообщают «Известия». В частности, Шушлебина «проморгала», что номер вышел с неправильной расстановкой фотографий к материалу: портрет местного депутата возвышался над фото политика федерального уровня.
Конфликт был исчерпан, заключила с главой города Юрием Хорошеньковым мировое соглашение, которое будет утверждено судом 17 января.
Ранее сообщалось, что при увольнении официальный повод руководителю издания не сообщили, а освободили по статье 278 Трудового кодекса. При этом в администрации сами нарушили закон, поскольку применять такую статью не имели права в связи с участием «Урюпинской правды» в предвыборной кампании. К тому же Шушлебина является предпенсионером и находится под защитой закона.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На этих выходных 22-й выпускной класс астронавтов НАСА получил первые почетные значки в рамках программы «Артемида». Новая команда астронавтов пополнила активный штат НАСА до 48 человек, а Канадское правительственное космическое агентство удвоило свою команду до 4х. Прошедшие двухгодичное обучение астронавты буквально стали элитной группой космонавтов, участники которой могут стать одними из первых мужчиной и женщиной, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Забайкальцы записали обращение к Путину, в котором обещали приехать в Москву на танке / 15 декабря
- Официальный курс рубля значительно вырос / 10 января
- Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен / 23 декабря
- Мнение: Украинская проститутка прибудет в Россию за деньгами для карателей / 24 ноября
- Мнение: «Сегодня ты победитель»: Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже / 10 декабря
- Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины / 13 декабря
- «Придумана большая врака»: Апина об ЭКО и рождении дочери / 26 декабря
- Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом / 9 января