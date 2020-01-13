«Меньше всего этого ожидал»: муж Повалий ошарашен странной просьбой тещи

13.01.2020, 10:12, Разное

Каждый день Нины Даниловны начинается с просмотров ленты новостей «Инстаграма» и «Фейсбука». Она знает, что такое «расшерить», «написать в директ». У нее два современные мобильные телефона на разных операционных системах. «Один теща использует для чтения религиозной литературы, а на другом у нее установлены все возможные мессенджеры – вотцап, вайбер, скайп», – рассказал супруг Таисии Повалий Игорь Лихута.

«Я помню, мы с Таей прилетели в какой-то дальний город на гастроли и написали маме, что все в порядке, что мы на месте, – продолжает Лихута. – Вдруг сигнал. Оказалось, это голосовое сообщение от Нины Даниловны: «Спокойной ночи, дети!» Она сама научилась отправлять, чем нас немало удивила!»

Вообще, всю модную технику Нина Даниловна освоила самостоятельно, хотя ей в ту пору было уже 73 года! «Мы очень рады, что мама всем этим занимается – тут и общение, и информация, и работа для мозга, и моторика пальцев, что крайне важно в таком возрасте», – улыбается Игорь.

А перед Новым годом Лихуту был ошарашен просьбой тещи. «Игорь, купи мне «Айпад» – вспоминает слова Нины Даниловны муж певицы. – Она пояснила мне, что-де хочет теперь планшет освоить, ведь у всех молодых он в руках сегодня, и ей интересно разобраться, что там да как, Я, признаться, меньше всего этого ожидал».



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Последнее: Каждый день Нины Даниловны начинается с просмотров ленты новостей «Инстаграма» и «Фейсбука». Она знает, что такое «расшерить», «написать в директ». У нее два современные мобильные телефона на разных операционных системах. «Один теща использует для чтения религиозной литературы, а на другом у нее установлены все возможные мессенджеры – вотцап, вайбер, скайп», – рассказал супруг Таисии Повалий […]

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