Подозреваемого по делу о массовой драке на рынке в Новосибирске задержали в Шереметьево

13.01.2020, 10:12, Новости дня

Новосибирские полицейские совместно с московскими оперативниками задержали в аэропорту Шереметьево находящегося в розыске по делу о массовой драке с перестрелкой на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили в региональном главке МВД.

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по [региону] совместно с оперативниками линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево задержали находящегося в розыске 36-летнего мужчину. Задержанный в Москве мужчина доставлен в Новосибирск и помещен под стражу. Расследование продолжается», – передает ТАСС сообщение главка.

Напомним, 7 октября в Новосибирске рядом с Хилокским рынком произошла массовая драка с участием 200 человек, задержаны 50 участников потасовки. Пострадали пять человек.

По факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске возбуждено два дела по статьям «хулиганство» и «вымогательство».

Хилокский рынок – один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Расположен в Ленинском районе Новосибирска.



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