Мнение: Бузова в отношениях

Меня довольно сложно чем-нибудь удивить, но у вас это иногда получается. Согласно опросу в моём канале, 25% из вас верят в отношения Бузовой и какого-то видео- или аудиоблогера армянского происхождения.

Зайцы, что с вами?!



Тарасов не верит. Фото: Соцсети

Вы серьёзно думаете, что у пьяной поленообразной Оленьки могут быть отношения с живым человеком, а не с бутылкой крепкого алкоголя?

Давайте поговорим об этом, я разжую вам всё.

Кукловоды Буратино Бузовой прекрасно осознают, что она никому не нужна. Был короткий этап хайпа, когда она вдруг запела — все просто ржали, но теперь Оленьку легче пристрелить, чем кормить (поить вискарём).

Однако вряд ли у продюсеров есть ещё кто-нибудь наготове. Они вспомнили, что Бузова, если что и умеет, так строить на камеру отношения.

Нашли мальчика из своей диаспоры. Ему — повод, чтобы он о нём узнали. Ей — отношения, которые так нравятся немногочисленным её фанатам.

Что из этого вышло? Посмотрите сами:

Видео: Соцсети

Кто не понял, что за пипец на видео, объясняю: это — долгожданная встреча «влюблённых». Мальчик — с камерой, чтобы сразу всё запилить в Ютуб, у Оли же — целая съёмочная группа.

К сожалению, артистизма Бузовой хватает лишь на… Впрочем, его ни на что не хватает. Дешёвая постановка, и никто в здравом уме не назовёт такое отношениями.

Хотя вы, конечно, можете с пеной у рта доказать мне, что Бузову кто-то хочет.

Источник: Лена Миро

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Последнее: Меня довольно сложно чем-нибудь удивить, но у вас это иногда получается. Согласно опросу в моём канале, 25% из вас верят в отношения Бузовой и какого-то видео- или аудиоблогера армянского происхождения. Зайцы, что с вами?! Тарасов не верит. Фото: Соцсети Вы серьёзно думаете, что у пьяной поленообразной Оленьки могут быть отношения с живым человеком, а не […]