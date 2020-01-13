Мнение: Бузова в отношениях

Меня довольно сложно чем-нибудь удивить, но у вас это иногда получается. Согласно опросу в моём канале, 25% из вас верят в отношения Бузовой и какого-то видео- или аудиоблогера армянского происхождения.
Зайцы, что с вами?!
Тарасов не верит. Фото: Соцсети
Вы серьёзно думаете, что у пьяной поленообразной Оленьки могут быть отношения с живым человеком, а не с бутылкой крепкого алкоголя?
Давайте поговорим об этом, я разжую вам всё.
Кукловоды Буратино Бузовой прекрасно осознают, что она никому не нужна. Был короткий этап хайпа, когда она вдруг запела — все просто ржали, но теперь Оленьку легче пристрелить, чем кормить (поить вискарём).
Однако вряд ли у продюсеров есть ещё кто-нибудь наготове. Они вспомнили, что Бузова, если что и умеет, так строить на камеру отношения.
Нашли мальчика из своей диаспоры. Ему — повод, чтобы он о нём узнали. Ей — отношения, которые так нравятся немногочисленным её фанатам.
Что из этого вышло? Посмотрите сами:
Видео: Соцсети
Кто не понял, что за пипец на видео, объясняю: это — долгожданная встреча «влюблённых». Мальчик — с камерой, чтобы сразу всё запилить в Ютуб, у Оли же — целая съёмочная группа.
К сожалению, артистизма Бузовой хватает лишь на… Впрочем, его ни на что не хватает. Дешёвая постановка, и никто в здравом уме не назовёт такое отношениями.
Хотя вы, конечно, можете с пеной у рта доказать мне, что Бузову кто-то хочет.
Источник: Лена Миро
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Последнее: Меня довольно сложно чем-нибудь удивить, но у вас это иногда получается. Согласно опросу в моём канале, 25% из вас верят в отношения Бузовой и какого-то видео- или аудиоблогера армянского происхождения. Зайцы, что с вами?! Тарасов не верит. Фото: Соцсети Вы серьёзно думаете, что у пьяной поленообразной Оленьки могут быть отношения с живым человеком, а не […]
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