Звезду «Джокера» Феникса арестовали за участие в демонстрации

13.01.2020, 10:06, Новости дня

Голливудские актеры Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», и Мартин Шин, звезда ленты  «Апокалипсис сегодня», были арестованы за участие в демонстрации в Вашингтоне. Об этом сообщает Variety.

Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла 11 января в Вашингтоне. Она была проведена в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления, инициированных актрисой Джейн Фондой.

Полиция предъявила арестованным обвинения в нарушении общественного порядка. Всего задержали 147 человек.

Хоакин Феникс претендует на получение «Оскара в 2020 году за роль Джокера в одноименной драме Тодда Филлипса. Феникс уже назван лучшим драматическим актером 2019 года по версии премии «Золотой глобус». В  фильме «Джокер» главный герой становится символом глобального протеста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Голливудские актеры Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», и Мартин Шин, звезда ленты  «Апокалипсис сегодня», были арестованы за участие в демонстрации в Вашингтоне. Об этом сообщает Variety. Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла 11 января в Вашингтоне. Она была проведена в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления, инициированных актрисой Джейн Фондой. Полиция […]

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