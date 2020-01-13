Звезду «Джокера» Феникса арестовали за участие в демонстрации

Голливудские актеры Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», и Мартин Шин, звезда ленты «Апокалипсис сегодня», были арестованы за участие в демонстрации в Вашингтоне. Об этом сообщает Variety.
Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла 11 января в Вашингтоне. Она была проведена в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления, инициированных актрисой Джейн Фондой.
Полиция предъявила арестованным обвинения в нарушении общественного порядка. Всего задержали 147 человек.
Хоакин Феникс претендует на получение «Оскара в 2020 году за роль Джокера в одноименной драме Тодда Филлипса. Феникс уже назван лучшим драматическим актером 2019 года по версии премии «Золотой глобус». В фильме «Джокер» главный герой становится символом глобального протеста.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Голливудские актеры Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», и Мартин Шин, звезда ленты «Апокалипсис сегодня», были арестованы за участие в демонстрации в Вашингтоне. Об этом сообщает Variety. Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла 11 января в Вашингтоне. Она была проведена в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления, инициированных актрисой Джейн Фондой. Полиция […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эрдогана заподозрили в желании получить выгоду для своей семьи от вторжения в Ливию / 30 декабря
- Общество: Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива / 13 декабря
- Die Welt — Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН / 2 декабря
- Названы сроки отмены роуминга в Союзном государстве / 22 декабря
- «Нормандский саммит» в Германии и Франции сочли «раздутой сенсацией» / 10 декабря
- Несовершеннолетний попал в ДТП под Киевом. В 100 метрах от авто нашли тело погибшей девушки / 3 января
- На митинге у Верховной рады протестующие подрались с полицией / 17 декабря
- Умер сбежавший из СССР в США экс-майор КГБ / 6 декабря