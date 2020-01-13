Президент Абхазии подал в отставку, для урегулирования ситуации в Сухум прибыл Сурков

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Об этом 12 января сообщил бывший премьер-министр страны Сергей Шамба, пишет ТАСС.

По его словам, Хаджимба принял такое решение «во имя сохранения стабильности в стране». Эту информацию агентству подтвердил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

ТАСС пишет, что собравшиеся 12 января у здания государственной дачи президента сторонники оппозиции встретили эту информацию свистом, аплодисментами, а также стрельбой в воздух.

В тот же день в Сухум прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков, который курирует вопросы, касающиеся Абхазии и Южной Осетии. Цель Суркова, по данным ТАСС, – «помочь в урегулировании политического кризиса».

В своем обращении к народу, опубликованном на сайте президента Абхазии, Хаджимба сказал, что делал все возможное для избежания противостояния народа.

«Мы должны помнить пройденный нашей страной исторический путь и высокую цену свободе, за которую сложили головы многие герои. Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле, иной путь губителен. Немало мы смогли, успели с вашей помощью, с помощью всего народа. Многое не успели. Мы должны понимать, что нет иного пути кроме спокойствия и взаимопонимания, потому что мы – один народ», – сказал он.

Абхазия провозгласила суверенитет в 1994 году. Независимость территории признана пятью государствами, включая Россию. ООН рассматривает регион как территорию Грузии. С 2014 года пост президента Абхазии занимает Хаджимба.

25 августа 2019 года на территории проводились «выборы» президента, в которых участвовали девять кандидатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о фиктивности голосования и нарушении грузинского суверенитета. Украина также осудила этот процесс, заявив, что не признает результаты «выборов» в Абхазии.

По данным ЦИК Абхазии, Хаджимба по итогам второго тура выборов 8 сентября набрал 47,39% голосов и переизбран на новый срок. Его ближайший соперник – лидер оппозиционной партии «Амцахара» Ахас Квициния получил 46,17% голосов. Квициния не признает результатов голосования и через суд требует аннулировать их.

9 января 2020 года несколько сотен протестующих в Сухуме взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов.

Парламент Абхазии предложил Хаджимбе уйти в отставку, но вначале он отказался это сделать. Верховный суд 10 января отменил результаты второго тура выборов. ЦИК назначил новую дату выборов – они пройдут 22 марта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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