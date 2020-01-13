В Белоруссии уточнили, кто будет платить экологический налог на транзит нефти

Экологический налог на транзит нефти через Белоруссию не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», сообщил источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа.

«Проект указа прорабатывался последний год, было несколько вариантов этого документа. Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный (экологический) налог в размере 35 (белорусских) копеек за 100 тонно-километров (прокачки). … Последний вариант указа пока официально не опубликован, известно только о его подписании», – рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, предполагается, что этот экологический налог будет платить «Гомельтранснефть Дружба» как оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба».

«Транснефть ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом», – добавил источник.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны.

Экономист Дмитрий Болкунец, комментируя газете ВЗГЛЯД это решение, заявил, что Москва не поддастся на шантаж Минска и найдет другие маршруты для поставок своей нефти в Евросоюз. По его словам, белорусскую экономику ждет крах, а Лукашенко рискует потерять власть.

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Последнее: Экологический налог на транзит нефти через Белоруссию не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», сообщил источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа. «Проект указа прорабатывался последний год, было несколько вариантов этого документа. Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный (экологический) налог в размере 35 (белорусских) копеек за 100 тонно-километров […]