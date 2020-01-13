Дмитрий Певцов о фильме «Союз спасения»: «Ничего, что там много исторических и хронологических неточностей»

Отечественный актёр театра и кино, исполнитель и музыкант Дмитрий Певцов на странице в Instagram поделился впечатлениями от просмотра фильма «Союз спасения». Артист заметил, что в нём немало хронологических и исторических неточностей, но это ничуть не мешает получить удовольствие от работы съёмочной группы.

Дмитрий Певцов в обнародованных видеороликах рассказал, что фильм смотрел вместе с 12-летним сыном Елисеем, рождённым в отношениях с Ольгой Дроздовой. Мальчику понравилась история о декабристах, хотя чем именно, он так и не смог сформулировать, а вот отец заметил в «Союзе спасения» много неточностей. При этом артист считает, что создатели картины неплохо осветили исторические события, поэтому Дроздов, имеющий собственный взгляд на восстание, в ходе просмотра «метался», сочувствуя то одной стороне, то другой.

Своим подписчикам Дмитрий Певцов рекомендовал всё же посмотреть фильм и в целом поддерживать отечественный кинематограф. В адрес команды исторической картины актёр выразил слова благодарности и поздравил с успешным завершением работы.

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Последнее: Отечественный актёр театра и кино, исполнитель и музыкант Дмитрий Певцов на странице в Instagram поделился впечатлениями от просмотра фильма «Союз спасения». Артист заметил, что в нём немало хронологических и исторических неточностей, но это ничуть не мешает получить удовольствие от работы съёмочной группы. Дмитрий Певцов в обнародованных видеороликах рассказал, что фильм смотрел вместе с 12-летним сыном […]