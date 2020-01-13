Грузия Online — президент Абхазии ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Как пишет портал «Грузия Online», пока не известно, кто будет исполнять обязанности президента до избрания нового. Внеочередные выборы назначены на 22 марта текущего года.
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Абхазский лидер Рауль Хаджимба подал в отставку. Как пишет «Грузия Online», Хаджимба подписал документ о сложении полномочий.
Сам Хаджимба в интервью российским СМИ подтвердил свою отставку. На вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных выборах, Хаджимба ответил: «Жизнь покажет».
Пока не известно, кто будет исполнять обязанности президента до избрания нового. Выборы назначены на 22 марта текущего года.
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