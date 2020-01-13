Подсчитана «стоимость катастрофы» в Австралии

13.01.2020, 9:58, Новости дня

Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка 3,5 млрд долларов США, такую оценку дала одна из крупнейших финансово-кредитных организаций страны – банк Westpac.

В сообщении банка говорится, что к 10 января в страховые компании Австралии было подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью порядка 939 млн австралийских долларов (645,6 млн долларов США), передает ТАСС.

Эксперты банка отмечают, что незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, «примерно вдвое превышают застрахованные».

В итоге, с учетом уже выделенных властями 2 млрд австралийских долларов (1,4 млрд долларов США) «общая стоимость катастрофы», по оценке банка, составит около 5 млрд австралийских долларов (3,54 млрд долларов США).

В Westpac отмечают, что пожары затронули одни из самых густонаселенных районов континента и крайне негативно сказались на сельском хозяйстве. Фермеры были вынуждены забить тысячи голов скота, разрушение электростанций затронуло молочное производство, а ряд виноградников оказался в зоне активных пожаров и был уничтожен. Восстановление этих мощностей потребует значительных финансовых вложений и времени.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. На континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. Погибли более 1 млрд животных.



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Последнее: Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка 3,5 млрд долларов США, такую оценку дала одна из крупнейших финансово-кредитных организаций страны – банк Westpac. В сообщении банка говорится, что к 10 января в страховые компании Австралии было подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью порядка 939 млн австралийских долларов (645,6 млн долларов США), […]

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