Автомобильный концерн Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с компанией Renault. Это происходит из-за скандала с побегом бывшего главы альянса Карлоса Гона, пишет The Financial Times со ссылкой на источники в индустрии.

По данным источников, Nissan намерен прекратить сотрудничество с Renault в производственной и технической областях, а также сделать кадровые перестановки в руководстве.

Руководители Nissan считают, что взаимодействие с Renault тормозит развитие концерна. Побег Гона ускорил подготовку плана по выходу и усугубил противоречия между компаниями.

Напомним, в конце 2019 года Карлос Гон бежал из Японии, где находился под домашним арестом по делу о сокрытии более $80 млн в декларациях о доходах. Суд над ним должен был начаться в апреле 2020 года.

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Последнее: Автомобильный концерн Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с компанией Renault. Это происходит из-за скандала с побегом бывшего главы альянса Карлоса Гона, пишет The Financial Times со ссылкой на источники в индустрии. По данным источников, Nissan намерен прекратить сотрудничество с Renault в производственной и технической областях, а также сделать кадровые перестановки в руководстве. Руководители […]