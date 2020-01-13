Лидеры враждующих в Ливии сторон проведут встречу в Москве

В Москве в понедельник пройдет встреча лавы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, заявили в МИД России.
«В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции», — сообщили в ведомстве.
Накануне правительство национального согласия Ливии согласилось прекратить огонь, начиная с полуночи 12 января, через несколько часов после того, как противоборствующие силы объявили о прекращении боевых действий.
В Ливии функционируют признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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