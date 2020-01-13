Maruv ограбили в центре Киева

13.01.2020, 9:54, Новости дня

Украинскую певицу Maruv ограбили в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Об этом она рассказала в Stories Instagram. Ролик сохранили на YouTube-канале FOGGY LEON.

По словам певицы, неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.

«Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы», – сказала она.

ВИДЕОВидео: FOGGY LEON / YouTube

На сайте национальной полиции сообщили, что 11 января было принято заявление о совершении уголовного правонарушения.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промо-акции политиков».

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинскую певицу Maruv ограбили в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Об этом она рассказала в Stories Instagram. Ролик сохранили на YouTube-канале FOGGY LEON. По словам певицы, неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками. «Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были […]

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