Украинскую певицу Maruv ограбили в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Об этом она рассказала в Stories Instagram. Ролик сохранили на YouTube-канале FOGGY LEON.
По словам певицы, неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.
«Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы», – сказала она.
ВИДЕОВидео: FOGGY LEON / YouTube
На сайте национальной полиции сообщили, что 11 января было принято заявление о совершении уголовного правонарушения.
Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.
25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промо-акции политиков».
26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.
27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинскую певицу Maruv ограбили в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Об этом она рассказала в Stories Instagram. Ролик сохранили на YouTube-канале FOGGY LEON. По словам певицы, неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками. «Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были […]
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