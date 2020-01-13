Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист

Молодой человек ехал по трассе на большой скорости. В какой-то момент он неожиданно свернул, обогнав брата, и врезался в стог сена. Из-за этого спортсмен упал и наткнулся на собственную лыжу.
Когда Алексей нашел своего родственника, тот еще находился в сознании и объяснил, что произошло. К слову, у Андрея был большой опыт в горнолыжной езде, поэтому непонятно, как с ним могло это приключиться.
«Смотрю, он лежит без движения, а лыжа отстегнута и валяется рядом, снег весь в крови, изначально думал, что сломано бедро. Сразу вызвал спасателей», – вспоминает Емельяненко-старший.
По данным РИА ФАН, спустя полтора часа пострадавшего доставили в местную больницу. Его оперировали на протяжении трех часов, но спасти Андрея не удалось. По словам врачей, парень умер от болевого шока, сообщает «Комсомольская правда».
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Последнее: Молодой человек ехал по трассе на большой скорости. В какой-то момент он неожиданно свернул, обогнав брата, и врезался в стог сена. Из-за этого спортсмен упал и наткнулся на собственную лыжу. Когда Алексей нашел своего родственника, тот еще находился в сознании и объяснил, что произошло. К слову, у Андрея был большой опыт в горнолыжной езде, поэтому […]
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