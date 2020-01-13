Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,04% – до 3125 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,04% – до 1615 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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