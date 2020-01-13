Нурмагомедов посмеялся над будущим соперником Макгрегора

Российский боец ММA Хабиб Нурмагомедов посмеялся над словами будущего соперника ирландца Конора Макгрегора американца Дональда Серроне.

В аккаунте UFC Russia появился ролик, главным героем которого стал Серроне. 36-летний «Ковбой» признался, что нервничает перед каждым своим поединком.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 11 Янв 2020 в 6:02 PST

«Мышление очкошника», – прокомментировал видео Нурмагомедов в Instagram-сторис.

Напомним, 4 января Макгрегор заявил, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против Нурмагомедова. Ирландец утверждает, что россиянин боится повторного боя.

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