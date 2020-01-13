Bloomberg — в Белом доме опасаются, что Москва «может дискредитировать» Байдена

В администрации Дональда Трампа «обеспокоены» сообщениями, согласно которым РФ может попытаться «подорвать» предвыборную кампанию ведущего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен. По его словам, американский лидер уже недвусмысленно предостерёг своего российского коллегу от вмешательства в выборы США, пишет Bloomberg.



Reuters

Американское правительство «обеспокоено» сообщениями о том, что РФ может попытаться «подорвать» предвыборную кампанию кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявил ведущий советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передаёт Bloomberg.

По словам чиновника, Дональд Трамп предостерёг Москву от любых вмешательств в выборы США. «Он (американский президент. — ИноТВ), конечно же, заявил Путину сделать всё, чтобы подобного не произошло», — заявил О’Брайен в эфире телепрограммы ABC.

Ранее Bloomberg стало известно, что представители разведки и правоохранительных органов США оценивают вероятности того, стремится ли РФ «дискредитировать предвыборную кампанию Байдена с помощью продолжающейся операции по распространению дезинформации». О’Брайен прокомментировал и эти данные в своём телеинтервью.

«Слушайте, я не хочу, чтобы русские, китайцы, иранцы или кто-то другой вмешивались в кампанию Трампа, в кампанию Байдена, в любую кампанию. И я думаю, президент считает точно так же», — подчеркнул чиновник.

По мнению О’Брайена, идея о сговоре Трампа с Москвой — «тенденциозная выдумка». Различные страны, в том числе Россия, Китай и Иран предпочли бы «более покладистого лидера», чем действующий президент США, добавил он.

Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, участвовавшая в том же телешоу, заявила, что администрация делает недостаточно, чтобы предотвратить вмешательство в выборы 2020 года. «Президент США полностью отрицает причастность России. Как я уже говорила, в отношении этого президента — все дороги ведут к Путину», — отметила она.

Между тем бывший вице-президент Джо Байден остаётся ведущим претендентом среди кандидатов от Демократической партии. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведённые компанией RealClearPolitics, обращает внимание Bloomberg.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недоволен распространением антиамериканских настроений в Европе. В интервью немецкой газете Die Welt он призвал Германию и Францию более явно встать на сторону США и тратить больше средств на нужды НАТО. Только так можно противостоять влиянию Китая и России, которая, по его мнению, совершает стратегическую ошибку, относясь к Европе как к противнику. […]