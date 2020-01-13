Страстные поцелуи на пляже: Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс подтвердили роман

Не успел Лиам Хемсворт расстаться с Майли Сайрус, как он уже успел повстречаться с актрисой Мэддисон Браун, расстаться с ней и встретить новую любовь. Ей стала 23-летняя модель Габриэлла Брукс, которая, как и Лиам, родом из Австралии. И если раньше об их романе рассказывали только инсайдеры, то недавно запечатлеть их отношения удалось и папарацци. Эксклюзив оказался в руках издания New Idea – на фото парочка целуется на австралийском пляже Байрон-Бей и не оставляет шансов предполагать, что между ними – только дружба.
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Напомним, что в декабре Брукс была замечена с родителями Лиама: инсайдеры застали 30-летнего актера и 23-летнюю модель во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. Дело опять же происходило в Австралии.
Параллельно с новыми отношениями, активно разворачивается история с разводом Лиама и Майли Сайрус. По сообщениям американского портала TMZ, они решили сделать друг другу необычный подарок на католическое Рождество. Во вторник, 24 декабря, они подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака.
Лиам Хемсворт и Майли СайрусКликните на фото для просмотра галереи
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Последнее: Не успел Лиам Хемсворт расстаться с Майли Сайрус, как он уже успел повстречаться с актрисой Мэддисон Браун, расстаться с ней и встретить новую любовь. Ей стала 23-летняя модель Габриэлла Брукс, которая, как и Лиам, родом из Австралии. И если раньше об их романе рассказывали только инсайдеры, то недавно запечатлеть их отношения удалось и папарацци. Эксклюзив […]
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