Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

13.01.2020, 9:44, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 61,02 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 67,91 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,03 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».



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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 61,02 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 67,91 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 65,03 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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