Рухани заявил, что США ответственны за неспокойную обстановку в Иране

Ответственными за беспокойную обстановку в Иране и регионе являются США, заявил иранский президент Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, сообщило 12 января агентство IRNA.
По словам Рухани, военное присутствие США в регионе спровоцировало «гнев народов», поэтому все должны объединиться и восстановить безопасность.
Он призвал «осудить преступления США».
Рухани также подчеркнул, что атака Ирана на военную базу США в Ираке была проведена в соответствии с уставом ООН и не является преступлением.
Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших было 82 гражданина Ирана.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект». Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.
11 января на акцию протеста в Тегеране вышли родственники и друзья погибших иранцев в авиакатастрофе «Международных авиалиний Украины». Митинг разогнали иранские силовики. Акции прошли также в других иранских городах, 12 января митинги возобновились. Президент США Дональд Трамп назвал демонстрантов «смелыми людьми».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Ответственными за беспокойную обстановку в Иране и регионе являются США, заявил иранский президент Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, сообщило 12 января агентство IRNA. По словам Рухани, военное присутствие США в регионе спровоцировало «гнев народов», поэтому все должны объединиться и восстановить безопасность. Он призвал «осудить преступления США». Рухани также подчеркнул, […]
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