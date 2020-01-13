Установлен мотив убийства журналистов в ЦАР

13.01.2020, 9:37, Новости дня

Мотивом нападения в Центральноафриканской республике на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, вероятнее всего, был грабеж, сообщил зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.

Краснов сообщил газете «Коммерсант», что некоторые жители ЦАР и соседних государств «систематически занимаются совершением тяжких преступлений в этом регионе».

При проверке документов съемочную группу предупреждали об опасности ночных поездок по стране, однако они отказались ночевать в городе.

Напомним, 30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

В Следственном комитете подробно рассказывали об обстоятельствах убийства российских журналистов.



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