Установлен мотив убийства журналистов в ЦАР

Мотивом нападения в Центральноафриканской республике на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, вероятнее всего, был грабеж, сообщил зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.
Краснов сообщил газете «Коммерсант», что некоторые жители ЦАР и соседних государств «систематически занимаются совершением тяжких преступлений в этом регионе».
При проверке документов съемочную группу предупреждали об опасности ночных поездок по стране, однако они отказались ночевать в городе.
Напомним, 30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».
В Следственном комитете подробно рассказывали об обстоятельствах убийства российских журналистов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Специалисты порекомендовали россиянам не носить гаджет в карманах брюк. Согласно опубликованному списку, сотовый нужно держать в сумке. Разговор по мобильному телефону необходимо сократить до двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут. Подносить трубку к уху лучше после ответа собеседника. Дело в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия и Белоруссия договорились по самой острой экономической проблеме / 19 декабря
- «Умный» термометр компании Whirlpool следит за правильным приготовлением пищи / 6 января
- В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий / 25 декабря
- Скандалы: «Новая газета» и другие либеральные СМИ отрабатывают деньги иностранных олигархов / 16 декабря
- Мнение: Мужчины пьют стоя, а женщины – до дна! (Окончание новогодней истории) / 8 января
- «Вот обидно»: затравленная Ротару отреагировала на шумиху из-за приезда в Россию / 27 ноября
- «Россия 1» показала нашумевшее «интервью» с Зеленским: скандальное видео / 15 декабря
- Максима Галкина выдвинули в президенты России / 2 декабря