Какую опасность несет мобильный телефон

Представители Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Специалисты порекомендовали россиянам не носить гаджет в карманах брюк.
Согласно опубликованному списку, сотовый нужно держать в сумке. Разговор по мобильному телефону необходимо сократить до двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут.
Подносить трубку к уху лучше после ответа собеседника. Дело в том, что в момент вызова гаджет работает на максимуме своей мощности. Через десять секунд после начала звонка излучение опускается до минимально допустимого уровня.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Специалисты порекомендовали россиянам не носить гаджет в карманах брюк. Согласно опубликованному списку, сотовый нужно держать в сумке. Разговор по мобильному телефону необходимо сократить до двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут. Подносить трубку к уху лучше после ответа собеседника. Дело в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сын Елизаветы Боярской Андрей Матвеев нарисовал отца в виде супермена / 10 января
- Мнение: Анатомия мужской влюблённости / 13 декабря
- Дно и ад. Зеленский узурпирует власть / 16 декабря
- Мнение: «Хода мужності» в Тернополе / 29 ноября
- Мнение: Котлас / 9 декабря
- Обновленная версия автомобиля Toyota Highlander поступила к дилерам / 14 декабря
- В Перми открылся магазин, куда можно сдать ненужный подарок / 5 января
- Илон Маск устроил тест-драйв на Cybertruck и похвастался им перед знаменитостями / 9 декабря