Какую опасность несет мобильный телефон

Представители Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Специалисты порекомендовали россиянам не носить гаджет в карманах брюк.

Согласно опубликованному списку, сотовый нужно держать в сумке. Разговор по мобильному телефону необходимо сократить до двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут.

Подносить трубку к уху лучше после ответа собеседника. Дело в том, что в момент вызова гаджет работает на максимуме своей мощности. Через десять секунд после начала звонка излучение опускается до минимально допустимого уровня.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Представители Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Специалисты порекомендовали россиянам не носить гаджет в карманах брюк. Согласно опубликованному списку, сотовый нужно держать в сумке. Разговор по мобильному телефону необходимо сократить до двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут. Подносить трубку к уху лучше после ответа собеседника. Дело в […]