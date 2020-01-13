Возвращавшийся в Шереметьево из-за неполадки SSJ-100 прибыл в Ставрополь

Пассажиры авиарейса, вернувшегося в Шереметьево по техническим причинам в ночь на понедельник, благополучно прибыли в Ставрополь, задержка составила три часа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Прибыл в 4.02 (время совпадает с московским). [Задержка] по технической причине», – передает ТАСС сообщение на сайте аэропорта.
Напомним, ранее в понедельник источник в экстренных службах сообщил, что направлявшийся в Ставрополь самолет «Сухой Суперджет» (SSJ-100) вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем.
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