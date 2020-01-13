Сотовые операторы России готовят повышение своих тарифов

Сотовые операторы РФ готовят незначительное повышение своих тарифных планов в 2020 году. В среднем рост составит около 18%.

Первыми изменят свою ценовую политику в «Мегафоне». Официальные представители сообщили, что уже с 13 января пользоваться услугами оператора станет немного дороже. Изменения затронут небольшое число абонентов, которые подключены к архивным тарифам. Подобная политика повышения цен связана с растущим уровнем потребления услуг и необходимости развивать инфраструктуру. Аналогичная причина роста цен и у «Вымпелкома» («Биланй»). Их тарифные планы незначительно подорожают с 16 января и затронут около четверти всех абонентов этого сотового оператора.

В Tele2 и МТС пока никак не комментируют изменения расценок своих конкурентов. Вероятнее всего и эти операторы повысят стоимость своих услуг. Аналитики считают, что всем поставщикам соответствующих услуг придётся повысить цены. Главная причина заключается в необходимости выполнить требования «пакета Яровой», а для хранения информации потребуется значительно больше финансовых расходов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более тридцати тысяч лет человек и собака приспосабливаются к совместной жизни. Собаки стремятся стать нашими самыми преданными спутниками, однако человеку достаточно сложно распознать настроение четвероногого друга, понять его потребности. Новый прибор, созданный инженерами компании Inupathy, поможет наладить коммуникацию между людьми и собаками. В рамках мероприятий выставки CES 2020 представители Inupathy продемонстрировали устройство, компактные размеры которого […]