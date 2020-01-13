Медики назвали 10 частых сексуальных проблем и методы борьбы с ними

Медицинские специалисты перечислили 10 самых распространенных проблем, вызывающих дискомфорт при сексуальной близости. Но существуют эффективные методы, позволяющие бороться с ними и улучшить качество интимной жизни.

Наиболее частая проблема связана с эректильной дисфункцией. В 2019 году в популярных поисковиках насчитывалось до 286 000 страниц, посвященных этой тематике. В основном она затрагивает мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, а ее причиной являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет или же нервные расстройства. Обычно в данном случае медики выписывают стимулирующие препараты.

Похожие сложности испытывают женщины, принимающие противозачаточные средства, нарушающие ее гормональный фон. При падении эстрогена (женский гормон) на фоне менопаузы возникает сухость влагалища. Такую проблему способны решить специальный гель и вагинальные кольца.

Часто проблемой отсутствия возбуждения являются стресс и болезненные ощущения. Кроме того, дискомфорт может вызывать преждевременная эякуляция, которая обычно не имеет связи с наличием серьезной болезни. В этом случае рекомендуют употреблять медикаменты, позволяющие полностью расслабиться.

К иному типу проблем относятся невозможность забеременеть, низкое либидо, комплексы, связанные с отвращением к собственному телу, слабые тазовые мышцы и страх перед половым актом. Данные проблемы решаются с помощью психологов и физиотерапевтов.

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