На аукционе продадут спецверсию кабриолета Lexus LC 500 Convertible

Официальная премьера нового кабриолета Lexus LC 500 Convertible состоялась в минувшем году на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Вместе с тем планируется продажа с аукциона спецверсии автомобиля под названием LC Inspiration Exclusive 1 of 1. Организаторы мероприятия намерены передать все деньги с продажи автомобиля в благотворительные фонты. Отличить спецверсию можно по новой подсветке, увеличенным колесным дискам, а также синему кузову. Также салоне получил дорогую кожу и деревянные вставки.
Под капотом кабриолета установлен 5-литровый бензиновый агрегат на 471 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль имеет задний привод и 10-ступенчатую трансмиссию. Новому владельцу автомобиля передадут сертификат, подписанный директором завода, где выпускалась данная модель.
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