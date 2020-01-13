Спасатели извлекли из водоема авто с четырьмя телами в Днепропетровской области

13.01.2020, 9:30, Новости дня

12 января спасатели получили сообщение о ДТП около пруда в населенном пункте Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Ориентировочно… легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно, автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2-3 м. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех погибших, из них один ребенок – девушка 14 лет (дочь владельца)», – сказано в сообщении.

Погибли мужчина, ребенок и две женщины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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