Сербия подсчитала доходы от транзита газа через «Турецкий поток»

Доходы Сербии от транзита российского газа по газопроводу «Турецкий поток» составят 185 млн долларов в год, сообщил президент Александар Вучич.

«Для нас газопровод – это стратегическая вещь. Мы еще в декабре построили 403 километра газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. «Турецкий поток» – это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет. Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере 185 млн долларов ежегодно», – сообщил Вучич.

Он уточнил, что по газопроводу в Сербию будут поступать 13 млрд кубометров газа, из них 3 млрд кубометров останется в стране, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию, передает ТАСС.

Вучич выразил надежду, что «болгары завершат строительство своего участка газопровода до конца мая или до июня, так что уже в сентябре или до конца года газ начнет поступать в Сербию».

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Болгария стала активнее работать над строительством газораспределительной сети после критики со стороны российского лидера Владимира Путина.

8 января президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

«Турецкий поток» – газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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