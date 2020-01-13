Стоимость Lenovo Z5 Pro GT резко снизилась до 190 долларов

Стоимость безрамочного смартфона Lenovo Z5 Pro GT резко снизилась до 190 долларов или 11,6 тыс. рублей. Главной особенностью этого телефона является мощный процессор Snapdragon 855 и выдвижная фронтальная камера.

Около года назад на момент старта продаж Lenovo Z5 Pro GT очень заинтересовал многих поклонников безрамочных устройств. Всё дело в том, что дисплей занимает 95% всего пространства лицевой панели. Инженерам удалось избавиться от выступов и моноброви за счёт выдвижной камеры. Таким образом своеобразный слайдер притягивал внимание. Теперь же устройство на территории Китая резко подешевело и сейчас его можно купить за 190 долларов, что практически лишает Lenovo Z5 Pro GT минусов.

За 11,6 тыс. рублей покупатель получает смартфон с процессором Snapdragon 855 и 6 Гб ОЗУ. Собственная память насчитывает 128 Гб. Основная камера имеет два модуля с матрицей 16 и 8 Мп, а выдвижная фронтальная 24 и 16 Мп. Аккумулятор у смартфона будет объёмом 3350 мАч.

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