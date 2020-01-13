Стоимость Lenovo Z5 Pro GT резко снизилась до 190 долларов

13.01.2020, 9:30, Разное

Стоимость безрамочного смартфона Lenovo Z5 Pro GT резко снизилась до 190 долларов или 11,6 тыс. рублей. Главной особенностью этого телефона является мощный процессор Snapdragon 855 и выдвижная фронтальная камера.
Около года назад на момент старта продаж Lenovo Z5 Pro GT очень заинтересовал многих поклонников безрамочных устройств. Всё дело в том, что дисплей занимает 95% всего пространства лицевой панели. Инженерам удалось избавиться от выступов и моноброви за счёт выдвижной камеры. Таким образом своеобразный слайдер притягивал внимание. Теперь же устройство на территории Китая резко подешевело и сейчас его можно купить за 190 долларов, что практически лишает Lenovo Z5 Pro GT минусов.

За 11,6 тыс. рублей покупатель получает смартфон с процессором Snapdragon 855 и 6 Гб ОЗУ. Собственная память насчитывает 128 Гб. Основная камера имеет два модуля с матрицей 16 и 8 Мп, а выдвижная фронтальная 24 и 16 Мп. Аккумулятор у смартфона будет объёмом 3350 мАч.



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