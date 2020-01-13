Новый спорткар Honda S660 подвергся обновлению

Японская компания Honda озвучила планы по обновлению спорткара Honda S660.

Данный автомобиль продолжат реализовывать исключительно на внутреннем рынке. Напомним, первый выход S660 состоялся в 2015 году, тогда как изначально разработчики анонсировали, что в скором времени спорткар получит обновление. Однако говорить о радикальных изменениях автомобиля не приходится, так как здесь применили новые диски, а также добавили оттенки кузова. В салоне пополнились материалы из алькантары, а также добавлен обогрев сидений.

Вместе с тем производитель пока не раскрывается все подробности об обновленном спорткаре S660, удерживая тайну и о технических характеристиках автомобиля. Стоимость новой модели будет объявлена ближе к старту продаж.

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