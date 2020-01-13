Наргиз Закирова показала совместный снимок с экс-супругом Филиппом Бальзано и внуком Ноем

13.01.2020, 9:21, Разное

Популярная отечественная исполнительница Наргиз Закирова на странице в Instagram опубликовала новое совместное фото с экс-супругом Филиппом Бальзано и внуком Ноем. Многие поклонники певицы предположили, что она воссоединилась с бывшим мужем, но пока это так и остаётся «гипотезой».
В браке с уроженцем итальянского города Палермо Филиппом Бальзано Наргиз Закирова прожила около двух десятков лет. Пара воспитывала совместную дочь Лейлу, но в 2016 году стало известно о расставании, а, по некоторым данным, и разводе. Недавней публикацией певица «подогрела слухи» о воссоединении семьи, показав фото, на котором запечатлена вместе с внуком Ноем и обнимающим её экс-супругом. В подписи к посту Закирова просто отметила себя и родственников, а предположения фанатов о примирении с Бальзано оставила без ответа.

В комментариях фолловеры отмечают, что внук внешне очень похож на именитую бабушку, а певица с экс-супругом выглядят радостными. Поклонники желают Наргиз Закировой счастья в личной жизни и огромных успехов в сольной карьере.



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