Глава самопровозглашенной Абхазии подал в отставку, парламент рассмотрит ее в понедельник

Президент сепаратистского региона Абхазия Рауль Хаджимба вечером 12 января подписал заявление об отставке. Парламент региона рассмотрит его отставку в понедельник 13 января.

В самопровозглашенном регионе уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Представители оппозиции захватили здание администрации президента, забаррикадировались в нем и требуют отставки Хаджимбы и назначения новых выборов. По их мнению, ЦИК неправильно подсчитал голоса во втором туре президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. На них Алхас Квициниа, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»), проиграл Хаджимбе, который на тот момент был действующим главой региона.

«Утром будет парламент, и все вопросы, я думаю, решим очень быстро. Он (Хаджимба) на имя [председателя] парламента уже написал отставку. Формально сначала отстраняется, потом выбирается исполняющий обязанности. С завтрашнего дня мы должны быстро приводить в порядок закон о выборах президента», — сообщил спикер парламента Валерий Кварчия.

На фоне протестов 10 января Верховный суд Абхазии принял решение о назначении в регионе новых выборов президента. На следующий день это решение поступило в ЦИК страны, а уже 12 января Центральная избирательная комиссия назначила дату досрочных выборов главы самопровозглашенной республики на 22 марта.

Ранее Хаджимба уходить в отставку отказывался, а его пресс-служба обвиняла оппозицию в «радикальных методах» политической борьбы и призывала «решать вопросы за столом переговоров». Сам Хаджимба после начала протестов провел встречу с российской делегацией во главе с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым, бывшим главой МВД РФ. После этого в Абхазии по факту протестов было заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия («Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества»).

*****

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Хаджимба считается в регионе пророссийским ставленником, который продвигает интересы соседнего государства. При нем Россия увеличила помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам, а также выдала паспорта порядка 90% ее жителей.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Утром 13 января в Ленинградской области произошла массовая авария. На участке автодороги Р-23 столкнулись восемь машин и рейсовый автобус. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео и разместили в Сети, сообщает «Пятый канал». По предварительным данным, пострадал человек, находившийся в легковушке. Погибших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение транспорта в районе аварии не затруднено, […]