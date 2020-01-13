Мнения: Массовая культура не может создать эталонного русского

В любой непонятной ситуации – прислушивайся к камертону. Для русских это Пушкин. В «Капитанской дочке» разными обертонами звучит универсальный моральный камертон: вот эталонное поведение для дворянина, вот для благородной дамы, вот для командира, вот для главы государства и есть эталон даже для бунтовщика.

В любой непонятной ситуации – прислушивайся к камертону. Для русских это Пушкин. В «Капитанской дочке» разными обертонами звучит универсальный моральный камертон: вот эталонное поведение для дворянина, вот для благородной дамы, вот для командира, вот для главы государства и есть эталон даже для бунтовщика.

Сейчас мы пересобираем себя. И где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов.

Где-то маячит друг-дебил или наоборот прошаренный. Женские образы суть разные вариации на тему мировой скорби с неизменной бывалой подругой. В зарубежной культуре тоже полный консенсус: русский – это Машков в шапке-ушанке.

Все это и не стоило писать, если бы не счастливое, просто невозможное исключение. На рубеже веков возник сериал «Секс в большом городе». И в нем создан потрясающий образ современного русского человека. Я имею в виду героя Барышникова.

Такой уровень культуры и достоинства, что на его фоне нью-йоркские светские львицы выглядят дворняжками из провинции. Фактически, в нем воспроизводится универсальный европейский архетип без примесей. Я думаю, что сам исполнитель роли задал такую планку, что создатели сериала постеснялись добавить даже капельку клюквенного морса.

Интересно, что представитель любой другой европейской нации в данном контексте смотрелся бы менее органично. Англичанин слишком чудаковато, немец слишком сухо, француз слишком легкомысленно, итальянец или испанец слишком горячо… Выходит, если выбраться из клюквенного болота, мы просто архетипические европейцы… Вернее могли бы ими быть, если бы не столетие планомерного уничтожения русского человека.

Ведь это на самом деле страшно, что эталонный образ современного русского случился только благодаря эмигранту, только на другом континенте и только по чьему-то недосмотру. Сериалы на тот момент еще не были флагманами массовой культуры.

А еще страшнее, разрыв между образом Барышникова и любой другой репрезентацией современного русского в современной массовой культуре. Этот образ – какими мы могли быть…

Кто из современных сценаристов, режиссеров и, прости, Господи, актеров может создать соответствующий контекст и образ современного русского? А никто. Потому что никто даже не видит такой задачи…

Хотя может и видят, но против правды жизни не попрешь. Нет такого контекста в РФ, где может быть органичен русский человек масштаба героев XIX в.

Взять хотя бы недавний сериал «Бихэппи», чтобы хоть как-то оправдать адекватность человека (шизофрения не в счет), создателям пришлось помариновать героя несколько лет в Штатах. Показательная деталь. Если массовая культура не может создать нормальный образ современного русского на русской земле, значит…

Источник: Блог Сергея Сафронова

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