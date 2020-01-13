Вучич заявил о бесправном положении сербов в Черногории

13.01.2020, 9:19, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Pink напомнил о бесправном положении сербов в Черногории, которые составляют в этой стране 28% населения.

Вучич заявил, что считает заботу о 28 процентах сербского населения в Черногории своей задачей. Он призвал международную общественность «обратить внимание на то, какие права имеют 25% албанцев в Македонии, а какие – сербы в Черногории».

По его словам, необходим «рациональный ответ на несоответствие численности и объема прав сербов и албанцев в этих двух странах», передает ТАСС.

Ранее Вучич заявлял, что кампания по ассимиляции сербов в Черногории и спорный закон о религиозных объединениях ставят под угрозу национальные интересы Сербии.

В Черногории, население которой составляет 622 тыс. человек, согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов.

Как заявлял председатель Сербского национального совета (СНС) Черногории Момчило Вуксанович, сербы в Черногории подвергаются серьезному давлению. Например, из-за запрета сербам работать в госаппарате они зачастую вынуждены скрывать свою национальность. Сербские СМИ в Черногории находятся под постоянным прессингом из-за своих симпатий к России, указал Вуксанович.



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