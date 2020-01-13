Пилоты самолета МАУ после попадания ракеты погибли мгновенно – украинские эксперты в Иране

Пилоты экипажа самолета «Международных авиалиний Украины», который разбился в Иране утром 8 января, после попадания ракеты в фюзеляж погибли мгновенно. Об этом говорится в сюжете ТСН 11 января, снятом с места происшествия.

Работающие на месте крушения украинские спасатели около трех суток собирали обломки лайнера. Эксперты осмотрели найденный двигатель, и не обнаружили на нем следов пожара.

На верхней части кабины экипажа они, напротив, нашли обугленные отверстия – десятки отверстий в нижней части борта, края которых вогнуты внутрь. Сами осколки застряли в обшивке кресел.

Другая часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы рассказывают, что видели сильный взрыв и огонь, падающий с ночного неба.

Украинские эксперты задают иранским коллегам вопрос, почему на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – на борту ведь было 167 пассажиров.

«Окончательные выводы делать позже, но уже сейчас эксперты уверены – ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно», – говорится в сюжете.

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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