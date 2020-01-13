Думский комитет дал отрицательный отзыв на законопроект Клишаса о блокировке электронной почты

13.01.2020, 9:16, Новости дня

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству дал отрицательное заключение на законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива, внесенная в Госдуму в октябре, распространяет на электронные почтовые сервисы обязанности, возлагаемые действующим законом на мессенджеры, и устанавливает общее понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями».

Так, законопроект обязывает операторов почтовых сервисов по требованию уполномоченного федерального органа в течение суток блокировать возможность пользователя передавать электронные сообщения, если он распространяет запрещенную в России информацию.

Под требования закона попадут организаторы всех сервисов в интернете — мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, магазины, сообщества, чаты и т. д. Таким образом, законопроект «необоснованно расширяет действие указанных требований», что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений, а это, в свою очередь, «приведет к массовому неисполнению требований закона», говорится  в отзыве комитета.



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