SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Лайнер Sukhoi SuperJet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, после вылета члены экипажа заметили, что у левого двигателя отсутствует внутренняя часть обшивки, и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

На борту находился 61 человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр самолета, уточняет «Вечерняя Москва».

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