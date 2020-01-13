SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

13.01.2020, 9:12, Разное

Лайнер Sukhoi SuperJet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, после вылета члены экипажа заметили, что у левого двигателя отсутствует внутренняя часть обшивки, и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

На борту находился 61 человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр самолета, уточняет «Вечерняя Москва».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети появилось видео с гигантским псом, который смешным образом реагирует на удар лапой по морде от маленького котенка. Видео опубликовал «Ридус». «Морда собаки – просто нечто!», «Ахахах, кошки всегда главные в доме вне зависимости от их размеров», «Пес еще не понял, с кем связался. Уморительно», «Этот взгляд… Вместо тысячи слов», – пишут в комментариях. Ранее в интернете появилось видео с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика