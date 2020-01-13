SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Лайнер Sukhoi SuperJet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает ТАСС.
Как уточнили в экстренных службах, после вылета члены экипажа заметили, что у левого двигателя отсутствует внутренняя часть обшивки, и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает телеканал «360».
На борту находился 61 человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр самолета, уточняет «Вечерняя Москва».
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