В Госдуме попросили доработать проект о блокировке e-mail

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в заключении на законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенных данных указал на необходимость существенной доработки данной инициативы.

В заключении комиссии отмечается, что предлагаемые меры по снижению уровня ложного информирования посредством сервиса электронной почты не эффективны, в том числе потому, что «уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах не исполняется, а там, где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения». Кроме того, блокирование переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку, передает РИА «Новости».

«Также в проекте не предлагается введение какого-либо наказания за отказ от реализации данного законопроектного требования. В связи с вышеизложенным, комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству отмечает, что представленный законопроект требует существенной доработки с учетом высказанных замечаний», – добавляется в заключении.

Осенью 2019 года группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail и мессенджеров. Предполагалось возложить на оператора обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф до 1 млн рублей. Ряд экспертов отметили, что инициатива может столкнуться с рядом технических тонкостей, а замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин указал, что законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем.

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