Саррадж и Хафтар согласились встретиться в Москве

Премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар в понедельник, 13 января, проведут переговоры в Москве, сообщил источник в российском МИД.

«Встреча планируется, она пройдет в соответствии с инициативой президентов РФ и Турции [Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана]», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, переговоры будут проходить с участием представителей министерств иностранных дел РФ и Турции.

«Встреча проводится нами совместно с турецкими коллегами», – сказал представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня в Ливии.

В прошлую среду президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с 00.00 воскресенья 12 января».

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